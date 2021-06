Glück im Unglück hatte am Donnerstagabend ein junger Motorradfahrer auf der A6 bei Kaiserslautern, so die Polizei. Er fuhr mit dem Motorrad in der Gruppe mit zwei weiteren Bikern auf der A6 in Richtung Mannheim. Kurz vor der Lautertalbrücke war der 23-jährige Mann auf dem linken Fahrstreifen unterwegs, die beiden anderen auf dem rechten.

Laut einer Unfallzeugin hatte der junge Mann nach hinten geschaut und sei dabei immer weiter in Richtung Mittelschutzplanke gefahren. Dann kam er auf das Kiesbett und augenscheinlich nicht mehr zurück auf die Fahrbahn. Der 23-jährige Motorradfahrer kollidierte nun seitlich mit der Schutzplanke und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Biker kam etwa 120 Meter nach Eintritt in das Kiesbett zu Fall. Das Motorrad rutschte weiter und blieb nach knapp 60 Metern auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Der Mann konnte noch selbstständig aufstehen und lief zur Mittelschutzplanke. Nach den Aussagen der Zeugen hatte sich der Sturz bei einer Geschwindigkeit von etwa 150 bis 160 Kilometern pro Stunde ereignet.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Der Motorradfahrer wurde ins Westpfalz-Klinikum gebracht und sein Fahrzeug abgeschleppt. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen erlitt der junge Fahrer „wie durch ein Wunder nur zahlreiche Prellungen“, so die Polizei. Ersten Ermittlungen zu Folge, hat der Mann keine Fahrerlaubnis für das Motorrad. Für die Unfallaufnahme musste die Autobahn für gut 40 Minuten voll gesperrt werden, danach konnte zumindest der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15000 Euro.