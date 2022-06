Wegen eines schweren Motorradunfalls auf der A6 am Dienstagmorgen kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Kaiserslautern zwischen Ramstein-Miesenbach und Einsiedlerhof im Bereich des Parkplatzes Höllenplacken. Ein Motorradfahrer sei auf ein Auto aufgefahren. Polizeisprecher Michael Hummel sagte, die beiden rechten Fahrspuren seien gesperrt, sobald der Gutachter an der Unfallstelle eintrifft, werde die Autobahn komplett dichtgemacht. Der Verkehr werde dann umgeleitet. Über den Gesundheitszustand des Motorradfahrers machte die Polizei keine Angaben.

Wir berichten weiter.