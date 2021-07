Im Rahmen des Aktionsmonats Motorradsicherheit hat die Polizei am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen und technische Kontrollen an mehreren Stellen im Bereich der Bundesstraße 48 rund um Johanniskreuz durchgeführt. Zwischen 10 und 15 Uhr wurden 65 Motorräder bei den technischen Kontrollen überprüft. Wie die Polizei mitteilt, mussten 15 Berichte wegen technischer Mängel oder fehlender Papiere ausgestellt werden. 13 Fahrer durften nicht mehr weiterfahren, hier ist durch Veränderungen an der Maschine die Betriebserlaubnis erloschen. Bei acht Fahrern wurden Verwarnungsgelder fällig. Ein Motorrad musste sichergestellt werden, weil die Bremshebel keine Zulassung hatten, heißt es im Polizeibericht.