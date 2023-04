Auf der B48 in Höhe der Abfahrt zur L503 ist am Montagnachmittag eine Motorradfahrerin gestürzt. Die 39-Jährige war von Johanniskreuz kommend in Richtung Stüterhof unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und die Leitplanke berührte, berichtet die Polizei. Um nicht mit dem entgegenkommenden Lastwagen zu kollidieren, ließ sie sich fallen. Dabei zog die Frau sich Verletzungen an Schulter und Bein zu. Die 39-Jährige wurde von einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt, zudem musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe gereinigt werden.