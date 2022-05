Zu einem Unfall mit Fahrerflucht ist es am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf der L382 zwischen Otterberg und Baalborn gekommen. Das teilt die Polizei mit. Eine 34-jährige Frau zeigte demnach an, dass sie mit ihrem dunklen Toyota Geländewagen vom Münchschwanderhof kommend in Richtung Otterberg fuhr, als ihr ein Pkw-Gespann mit Pferdeanhänger entgegenkam. Als sie bereits auf gleicher Höhe waren, sei ein Motorradfahrer ausgeschert, um den Pferdeanhänger zu überholen. Dadurch befand sich der Biker zwischen den beiden Fahrzeugen.

Trotz Kollision einfach weitergefahren

Nach Angaben der Toyota-Fahrerin kollidierte das Motorrad mit ihrem Außenspiegel, setzte seine Fahrt aber fort. Den entstandenen Sachschaden am Toyota schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

Weitere Hinweise dringend erbeten

Über den Motorradfahrer konnte die 34-Jährige lediglich sagen, dass er eine teilweise neongelbe Oberbekleidung trug und eine dunkle Maschine fuhr. Die Ermittler hoffen deshalb, dass der Fahrer des Pkw-Gespanns oder weitere Verkehrsteilnehmer Hinweise geben können. Sie werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369 - 2150, zu melden.