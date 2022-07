Beim Zusammenstoß mit einem Auto hat sich ein junger Motorradfahrer am Dienstagmorgen in der Waldstraße verletzt. Offenbar hatte der 18-Jährige die Rechts-vor-Links-Regel missachtet, berichtet die Polizei. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war er mit seiner Maschine in der Waldstraße in Fahrtrichtung Dansenberg unterwegs. Eine 39-jährige Autofahrerin kam mit ihrem Mercedes aus der Jahnstraße und wollte nach links in die Waldstraße in Fahrtrichtung Triftstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Mann auf dem Kleinkraftrad. Der 18-Jährige stürzte und wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf einen Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt – der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro.