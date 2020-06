Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 405 bei Waldleiningen zugezogen. Der 32-Jährige war am Donnerstagabend mit seiner Maschine in Richtung der Ortschaft unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab und wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Bei dem Sturz erlitt er Verletzungen an den Gliedmaßen und im Gesicht. Herbeigeeilte Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer in ein Krankenhaus. An seiner Yamaha entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro.