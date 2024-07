Vermutlich mit einem misslungenen Fahrmanöver hat sich ein junger Motorradfahrer am späten Freitagabend selbst ausgehebelt. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

Wie die Polizei berichtet, nutzte der 20-Jährige gegen 22.50 Uhr den großen Parkplatz eines Fachmarktes in der Merkurstraße für seine „Fahrübungen“. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad „schoss“ mit hoher Geschwindigkeit quer über die Merkurstraße, wobei der Fahrer von der Maschine fiel und schwer verletzt am Boden liegen blieb. Das Zweirad landete in der nächsten Böschung und schlug am Zaun eines anderen Fachmarktes ein. Während der verletzte 20-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde, kümmerten sich seine Eltern um die Bergung des Motorrads. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.