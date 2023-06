Ein Motorradfahrer hat sich schwere Verletzungen zugezogen, als er am Sonntagnachmittag mitsamt seiner Maschine im Straßengraben landete. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 22-Jährige gegen 14.50 Uhr von Höringen nach Otterberg und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad – vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit. Er kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und rutschte mehrere Meter an der Fahrbahn entlang, wo er schließlich im Graben liegen blieb. Zeugen sicherten die Unfallstelle ab, verständigten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Der Motorradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine Maschine musste abgeschleppt werden.