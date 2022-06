Weil er von einem Insekt gestochen wurde, hat ein 60-Jähriger am Donnerstag einen Unfall verursacht. Der Mann war um 14 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 49 unterwegs, informierte die Polizei. Er kam aus Richtung Bundesstraße 48 und fuhr Richtung Mölschbach. Während der Fahrt stach ihn ein Insekt in den Hals. Der Zweiradfahrer verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine.

Er kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an der Brust zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreisstraße 49 voll gesperrt.