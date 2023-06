Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall zwischen Katzweiler und Hirschhorn schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, überholte der 36-Jährige am Nachmittag auf der B270 das Auto einer 61-Jährigen. Beim Wiedereinscheren touchierte der Motorradfahrer den Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Mann zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 15.000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt, ihr Fahrzeug wurde beschädigt. Wegen auslaufender Betriebsflüssigkeit war die Feuerwehr im Einsatz.