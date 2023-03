Am Samstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall im Osten der Stadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Motorrad gegen 16.55 Uhr die Mannheimer Straße in Richtung Hochspeyer. An der Einmündung vom Daennerplatz aus wollte ein Autofahrer bei Grün nach links in Richtung Mannheimer Straße einbiegen. Der Motorradfahrer missachtete der Polizei zufolge die für ihn geltende rote Ampel und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 29-jährige Motorradfahrer wurde über den Pkw gegen eine Ampelanlage geschleudert und dabei schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste je eine Fahrspur für den Verkehr für 2,5 Stunden gesperrt werden. Die Schadenshöhe beträgt 41.000 Euro, so die Polizei.