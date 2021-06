Ein ganzes Bündel an Verstößen hat laut Polizei ein Motorradfahrer angesammelt, den die Beamten am Donnerstagabend kontrollierten: Tempoverstöße, unzulässige Umbauten und womöglich einen Rotlichtverstoß.

Aufgefallen war der 20-Jährige der Besatzung eines Video-Messfahrzeugs gegen 19.30 Uhr in der Mainzer Straße. Stadteinwärts war der Mann mit Tempo 80 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer unterwegs.

Gegen Autofahrer gestikuliert

An einer Ampel regte sich der 20-Jährige laut Polizei auf, weil ein Autofahrer nach Ansicht des Bikers bei Grün nicht schnell genug anfuhr. Der 20-Jährige überholte rechts und gestikulierte in Richtung des Autofahrers. Trotz regennasser Fahrbahn beschleunigte der Biker deutlich, wie die Polizei mitteilt. An der nächsten Kreuzung verstieß er gleich gegen mehrere Verkehrsregeln: Wegen der Rotphase standen auf beiden Fahrstreifen, die geradeaus führten, mehrere Autos. Auch hier ging es dem Mann beim Wechsel auf Grünlicht nicht schnell genug: Er nutzte den Abbiegestreifen in Richtung Mannheimer Straße, wo die Ampel Rot zeigte, um an den Autos links vorbeizuziehen und dann geradeaus weiterzufahren. Die Polizisten beobachteten, wie er immer wieder von links nach rechts wechselte, um schnell voranzukommen.

Auspuff zu laut

In der Rosenstraße stoppte die Streife den Fahrer und konfrontierte ihn mit dem Video. Der 20-Jährige zeigte sich laut Polizei erstaunt und einsichtig. Neben den Geschwindigkeitsverstößen (100 Euro, ein Punkt) wird geprüft, ob der Überholvorgang an der Ampel als Rotlichtverstoß zu werten ist. Dann würde ihm ein Fahrverbot blühen. Bei der Überprüfung der KTM stellte sich zudem heraus, dass der installierte Auspuff zu laut war, weshalb die Betriebserlaubnis des Motorrades erlosch.

Laut Polizei hat die Geschichte noch einen „pikanten Nebenaspekt“: Der 20-Jährige hatte laut Polizei erst vor wenigen Wochen auf der A6 einen Unfall verursacht und seinen Pkw in die Schutzplanken gesetzt. Mutmaßliche Unfallursache: nicht angepasste Geschwindigkeit.