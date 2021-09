Bei einem Unfall in Mackenbach wurde am Samstag ein 52-jähriger Motorradfahrer verletzt. Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern war mit seiner Maschine auf der Kreisstraße 79 von Miesenbach kommend in Richtung Mackenbach unterwegs. Am Ortseingang fuhr der 52-Jährige in den Kreisel ein. Beim Hinausfahren geriet er auf eine Ölspur, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Kreisel musste bis zum Eintreffen eines Teams der Straßenmeisterei, das die Fahrbahn reinigte, gesperrt werden.