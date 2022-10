Ein 56-jähriger Motorradfahrer musste am Freitagnachmittag nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wie die Polizei mitteilt. Der Zweiradfahrer war demnach auf der L387 zwischen Höringen und Otterberg unterwegs. An der Einmündung zur K35 übersah ein 52-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Drehenthalerhof kam, den bevorrechtigten Motorradfahrer. Dieser konnte trotz einer Notbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sodass das Motorrad in die Beifahrerseite des Wagens krachte. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Krankenwagen abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 7500 Euro.