Bei einem Überholmanöver zwischen den Ortsteilen Buchholz und Bruchmühlbach ist am Montagnachmittag ein 17-jähriger Motorradfahrer frontal mit einem Nissan-Kleinwagen kollidiert, der in Richtung Autobahn abbiegen wollte. Der Kradfahrer musste mit schwersten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden, meldet am Montagabend die Polizei. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.