Auf der Bundesstraße zwischen Johanniskreuz und Hochspeyer ist am Sonntag kurz vor der Abzweigung Stüterhof ein Motorradfahrer gestürzt. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall am Nachmittag leicht verletzt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Mann in einer Kurve zu schnell fuhr und dadurch von der Straße abkam. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad des 30-Jährigen wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten war die B48 zeitweise voll gesperrt.