Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Kollweiler erlitten. Der 52-Jährige kam am Mittwochmorgen in der Adolf-Zobel-Straße mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und prallte gegen einen Baum, berichtet die Polizei. Dabei zog er sich mehrere Frakturen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Es hatte sich mit der Lenkvorrichtung in dem mehrstämmigen Baum verkeilt und musste von der Feuerwehr geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt am Motorrad zu dem Unfall geführt haben.