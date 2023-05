Bei einem Verkehrsunfall erlitt ein 27-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann mit seinem Motorrad die B48 von Winnweiler kommend in Richtung Alsenborn. Weil er vermutlich zu schnell unterwegs war, kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Motorradfahrer wurde über den Wagen geschleudert und schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Insassen des Autos wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad und am Pkw entstand Totalschaden. Dieser wird auf ungefähr 36.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Straße gesperrt.