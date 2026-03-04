Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagmittag bei einem Unfall im Gersweilerweg schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine 48-jährige Autofahrerin beim Wenden nicht auf den Motorradfahrer geachtet, der in diesem Moment an ihr vorbeifuhr. Der Mann ging offenbar davon aus, dass die Frau am Fahrbahnrand stehen bleibt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem Wagen und dem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mindestens 7000 Euro. Gegen die 48-Jährige wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.