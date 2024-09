Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Höhe des Gelterswoogs schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 52-Jährige am Montagmorgen von Hohenecken kommend in Richtung Schopp unterwegs, als ihm eine Autofahrerin die Vorfahrt nahm, die aus der L472 einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer flog zunächst über die Motorhaube des Autos und stürzte dann auf die Fahrbahn. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Es bestand, dass er sich beim Unfall mehrere Knochenbrüche zugezogen hat. Die 65 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 23.000 Euro.