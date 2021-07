Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer am Freitag gegen 11.30 Uhr. Wie die Polizei berichtet, war er auf der L382 von der Hauptstraße kommend in Richtung Schneckenhausen unterwegs, als ein Autofahrer aus der Straße „Unterer Wingertsberg“ kam und nach links auf die Bergstraße abbiegen wollte. Der 52-Jährige „tastete“ sich nach eigenen Angaben in die Einmündung und bremste, als er den Zweiradfahrer sah. Der 22-jährige Motorradfahrer bremste ebenfalls, machte eine Ausweichbewegung, geriet auf den Bordstein, prallte gegen eine Grundstücksmauer, blieb schwer verletzt liegen und wurde mit Verdacht auf Frakturen und Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Bergstraße war für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.