Auf der Straße zwischen Bann und Queidersbach ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer gekommen. Das meldet die Polizei. Der Autofahrer wollte demnach kurz vor Queidersbach nach links in die Straße „Im Wäldchen“ abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Pkw wies eine Beschädigung am rechten Kotflügel auf.