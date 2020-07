Beim einem Zusammenstoß zweier Motorräder wurde am Sonntagnachmittag ein Beteiligter schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag berichtet, wollten die beiden Zweiradfahrer vom Parkplatz einer Gaststätte in Johanniskreuz nach rechts auf die Bundesstraße 48 einfahren. Aus bisher unbekannten Gründen kam ein 31-Jähriger dabei ins Rutschen und fuhr auf das Motorrad eines 30-Jährigen. Bei dem Unfall zog sich der Ältere schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. Die Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Maschinen war die B48 in beide Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei den Maßnahmen.