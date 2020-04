Ein Autofahrer hat am Montagmittag im Bereich Eselsfürth einen Unfall verursacht und dabei einen Motorradfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sei der Unfall wohl passiert, weil der Autofahrer zu dicht aufgefahren war. Der 68-jährige Mann fuhr gegen 12.20 Uhr mit seinem Peugeot auf der L395 hinter dem Motorrad her. Als der Motorradfahrer an der Abzweigung Eselsfürth stoppte, fuhr der Pkw auf die bereits stehende Maschine auf. Dadurch kippte das Motorrad um, der 17-jährige Fahrer konnte die Maschine nicht mehr festhalten und verletzte sich beim Sturz Knie und Hand. Eine ärztliche Behandlung vor Ort lehnte der Jugendliche allerdings ab. Sowohl am Auto als auch am Motorrad entstand leichter Sachschaden. Die genaue Höhe ist nicht bekannt.