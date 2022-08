Ein 74-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Kusel zog sich am Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Der Mann befuhr mit seinem Motorrad die L503 vom Johanniskreuz kommend in Richtung Trippstadt. Im Verlauf einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam, nachdem er sich mehrfach überschlug, im Grünstreifen zum Liegen. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.