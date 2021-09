Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der B48. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren kurz nach 12.30 Uhr zwei Autos und ein Motorrad hintereinander von Hochspeyer in Richtung Johanniskreuz unterwegs, als der Motorradfahrer ausgangs einer Rechtskurve zum Überholen der beiden vor ihm fahrenden Fahrzeuge ansetzte und stark beschleunigte, berichtet die Polizei. Er war bereits auf die Gegenfahrbahn ausgeschert, als auch der Fahrer des Hyundais vor ihm die Spur wechselte, um den vor ihm fahrenden Wagen zu überholen. Der 48-jährige Hyundai-Fahrer hatte den von hinten überholenden Motorradfahrer offenbar nicht gesehen, so dass er nun mit dem linken Heckbereich gegen ihn stieß. Der Biker geriet ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb im Straßengraben liegen. Der 22-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, sein Motorrad musste – vermutlich mit Totalschaden – abgeschleppt werden. Der Hyundai wurde auf der Fahrerseite leicht beschädigt. Dem Fahrer passierte nichts.