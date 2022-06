Zu einem Unfall zwischen Motorrad und Fahrrad kam es am Mittwochnachmittag auf der L503. Ein 66-Jähriger fuhr um 12.25 Uhr aus Kaiserslautern kommend mit dem Motorrad in Richtung Kreisstraße 4, teilt die Polizei mit. An der Abfahrt Trippstadt kreuzte eine Mountainbike-Fahrerin, die von rechts aus dem Wald kam, die Straße. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder.

Beide Fahrer stürzten laut Polizei zu Boden. Die 23-jährige Radfahrerin erlitt bei dem Unfall unter anderem eine Kopfverletzung. Rettungskräfte versorgten sie zunächst an der Unfallstelle und brachten sie in ein Krankenhaus.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Auch er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. An seiner Harley-Davidson entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Auch das Fahrrad der 23-Jährigen wurde beschädigt. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf ungefähr 200 Euro.

Beiden Beteiligten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte das Motorrad und das Mountainbike sicher. Ein Gutachter wurde zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.