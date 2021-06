In der Bergstraße ist am Sonntagnachmittag ein 23-jähriger Motorradfahrer mit seinem Bike frontal auf einen Oldtimer geprallt, der von einem 53 Jahre alten Mann aus dem Donnersbergkreis gesteuert wurde. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Biker offenbar mit überhöhtem Tempo Richtung Schneckenhausen unterwegs. In einer langgezogenen Kurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine, geriet ins Schlingern und prallte beim Versuch, einem Seat im Gegenverkehr auszuweichen, auf die Motorhaube des Citroën Familiale. Das Motorrad überschlug sich und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der 23-jährige Biker erlitt dabei eine Thoraxprellung, außerdem bestand der Verdacht auf Knochenbrüche. Er wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt und First Responder ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei aber nicht. Die Insassen des Citroën klagten ebenfalls über Schmerzen an Schulter und Nacken. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg war mit zwölf Helfern drei Stunden lang vor Ort, stellte den Brandschutz sicher, reinigte die Fahrbahn und unterstützte den Unfallgutachter mit der Drehleiter bei seiner Arbeit. Die L382 war während des Einsatzes voll gesperrt.