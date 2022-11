Ein kompletter Motorblock ist am Dienstagnachmittag aus dem Kofferraum eines Autos auf die Frankensteiner Hauptstraße gefallen. Das meldete eine Anwohnerin der Polizei. Aus dem Motorblock sei anschließend eine nicht unerhebliche Menge Motoröl auf die Fahrbahn gelaufen. Der Fahrzeugführer habe allerdings lediglich den Motor wieder in den Kofferraum geladen. Anschließend sei er weggefahren, ohne sich um den Ölfleck zu kümmern. Die herbeigerufene Polizeistreife gab die Säuberung der Fahrbahn durch eine Fachfirma in Auftrag. Da sich die aufmerksame Anwohnerin das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs gemerkt hat, wird der verantwortliche Autofahrer für die Fahrbahnreinigung aufkommen müssen.