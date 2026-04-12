Am 19. April geht der Moschellauf in Heiligenmoschel in die 19. Runde. Der Startschuss fällt um 10 Uhr am Sportplatz „Am Allenwoog“.

Die Breitensport-Abteilung des SVH hat den Lauf damals ins Leben gerufen, um die Kinder- und Jugendpflege im Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern zu unterstützen. Das Orga-Team des Laufs wollte die Klinik damals bei einer großen Investition helfen und dieser Grundgedanke besteht bis heute.

Allein im vergangenen Jahr nahmen mehr als 200 Läufer teil. Dieses Jahr könnte das ganze noch getoppt werden. „Wir hatten im Schnitt in den vergangenen Jahren immer um die 200 Teilnehmer. Wir vermuten, dass es diesmal aber fast ein bisschen mehr werden, weil einige Läufe wegen Waldschäden abgesagt wurden. Wir haben auch noch ein paar Bäume, die wir fällen müssen, das machen wir noch und dann erfüllen wir alle Vorgaben. Wir finden statt“, sagt einer der Verantwortlichen, Jens Korn. „Wir haben jetzt knapp 100 Voranmeldungen, aber viele machen es wetterabhängig und das Wetter soll gut werden nächstes Wochenende“, fügt er hinzu.

Es werden drei Streckenoptionen angeboten, sechs, zwölf oder 18 Kilometer. So ist für jeden Anspruch etwas geboten. Der Lauf bietet „tolle Panoramen der Umgebung von Heiligenmoschel und einen sportlichen Tag mit Verpflegung und der Möglichkeit, die Region aktiv zu genießen. Diese Aspekte ziehen viele Sportler an, bestätigt auch Jens Korn: „Das ist auch genau das Feedback, was wir von den Teilnehmern kriegen. Wir haben eine wunderschöne Landschaft. Wir haben viele Felder, Wiesen und Bäume. Wir bewegen uns da in einer wunderschönen Natur, die viele gar nicht so kennen. Das nächste Highlight ist der Raps, der jetzt auch gerade angefangen hat zu blühen. Die Felder sind gelb, es ist einfach wunderschön, die Natur und die Bewegung draußen, ohne Zeitnahme, ohne Druck, ohne Vorgabe. Und vor allem für jedermann, ob er Nordic walkt, spazieren geht, oder das wirklich als Vorbereitung auf den Halbmarathon nutzen will. Der Spaß an der Bewegung steht bei uns im Vordergrund.“

2500 Euro für den guten Zweck

„Im Vorjahr wurden 2500 Euro für den guten Zweck gesammelt, die dieses Jahr voraussichtlich noch getoppt werden“, erklärt Korn: „Wir sind jetzt schon bei zweieinhalbtausend, also werden wir das, was wir letztes Jahr an die Kinderklinik Kaiserslautern gespendet haben, damit wieder erreichen. Natürlich geht ein riesiger Dank an alle Sponsoren, die auf den sozialen Medien genannt werden.“

Voranmeldungen sind auf www.moschellauf.de möglich. Die Teilnahmegebühr betragt für Erwachsene 8 Euro, für Kinder bis 14 Jahre liegt die Gebühr bei 6 Euro. Eine Wertung erfolgt nicht und die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.