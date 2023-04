Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Buchhandlung Blaue Blume gibt es alles, was es auf und vor allem abseits von Bestsellerlisten zu lesen gibt. Was in den 1970er Jahren als Studentenprojekt begann, ist heute eines der ältesten inhabergeführten Geschäfte in Kaiserslautern.

Auf den 75 Quadratmetern der Blauen Blume wurde kein Platz verschenkt. Die Holzregale sind bis zur Decke mit Büchern gefüllt und der Teppichboden sorgt für Wohnzimmeratmosphäre. Hinter