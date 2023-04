Die Fans des SV Morlautern mögen Bobby Edet. Er läuft viel, kämpft, gibt einfach alles. Aber noch lieber hätten sie den Stürmer, wenn er mal wieder treffen würde. In der Oberligapartie bei der TSG Pfeddersheim versemmelte er einige gute Torchancen - am Ende verlor sein Team 0:2.

Aber es lag nicht allein an Bobby Edet, dass der SV Morlautern die Vorrunde der Abstiegsrunde mit einem Stimmungstief abschloss. Auch seine Stürmerkollegen Florian Bicking und Mario Forster litten an einer Torblockade. So blieb dem Morlauterer Coach Daniel Graf nach dem Schlusspfiff wieder einmal nichts anderes übrig, als über die „fehlende Effizienz“ seiner Stürmergarde zu klagen. Dabei hatte er die Szene vor Augen, als Bobby Edet nur noch den gegnerischen Keeper vor sich hatte, aber nicht zur Sache kam. Und dann gab es noch einen anderen Strafraumauftritt Edets, der Daniel Graf einige Nerven gekostet haben dürfte. Ein, zwei Meter vor dem Tor brachte Bobby den Ball nicht über die Linie.

Dabei waren die Tormöglichkeiten der Morlauterer keine Zufallsprodukte, sie spielten gut mit und lieferten der TSG „einen guten Fight“, wie es Graf in seinem Resümee formulierte. Seine Enttäuschung wollte er aber nicht verbergen. Darüber, dass seine Elf zum ersten Mal in der Abstiegsrunde am Ende mit leeren Händen dagestanden hatte.

Das Albtraumszenario

Von den fünf Partien zuvor hatten die Seinen drei gewonnen und zwei unentschieden gespielt. Eigentlich eine gute Bilanz. Wenn da nicht das Albtraumszenario mit acht Absteigern wäre. Von diesem Worst Case, dass also zwei Drittel der zwölf in der Abstiegsrunde spielenden Teams die Oberliga verlassen müssen, geht Graf aus.

Hätte nicht Hertha Wiesbach, einer der gefährlichsten Verfolger der Morlauterer, am Wochenende gegen Alemannia Waldalgesheim 0:3 verloren, sondern gewonnen, wäre es für den SVM in der Tabelle zwei Plätze nach unten gegangen. So aber rutschten die Graf-Schützlinge nur vom dritten auf den vierten Platz ab. Verdrängt wurden sie vom FV Dudenhofen, der durch seinen Sieg in Eisbachtal nach Punkten mit ihnen gleichzog, für den aber das bessere Torverhältnis spricht. Es hätte also noch schlechter laufen können für die Morlauterer an diesem sechsten Spieltag, an dem sie nach 20 Minuten gegen Pfeddersheim mit 0:1 in Rückstand geraten waren und sich dann noch in der fünften Minute der Nachspielzeit den zweiten Gegentreffer eingefangen hatten.

Eine schmerzhafte Niederlage für die Graf-Schützlinge, die aber gut daran tun, nicht allzu lang über die vergebenen Torchancen nachzudenken. Denn schon am kommenden Samstag beginnt die Rückrunde der Abstiegsrunde für sie mit einer Auswärtspartie bei den Sportfreunden Eisbachtal.