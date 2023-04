Der SV Morlautern ist die Überraschungsmannschaft in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga. Ungeschlagen in den ersten fünf Spielen, will das Team von Coach Daniel Graf am Samstag (15.30 Uhr) bei der TSG Pfeddersheim die Vorrunde erfolgreich abschließen.

Auch wenn sein Team am vergangenen Wochenende zu Hause gegen den TuS Kirchberg den dritten Sieg in der Abstiegsrunde einfuhr und damit den dritten Tabellenplatz verteidigte, weist Daniel Graf der TSG Pfeddersheim im Duell mit den Seinen die Favoritenrolle zu und begründet seine Einschätzung folgendermaßen: „Die TSG besitzt eine hohe Qualität und verfügt über eine lange Oberligaerfahrung.“ Letzteres trifft für die Graf-Truppe nicht zu, die aber ihre geringere Erfahrung in der fünfthöchsten Liga durch ihre große Leidenschaft bisher mehr als wettgemacht hat. Dass das Spielglück an ihrer Seite steht, zeigte sich gegen Kirchberg, als Mario Forster auf den letzten Drücker der Siegtreffer zum 2:1 gelang.

Für das Pfeddersheimer Team verlief der vorletzte Spieltag der Vorrunde hingegen nicht wunschgemäß. Bei FV Dudenhofen unterlag es mit 0:1 und musste sich damit zum ersten Mal in der Abstiegsrunde geschlagen geben. Der erste Dämpfer also für die TSG, die mit drei Siegen in die Runde gestartet war und anschließend gegen Hertha Wiesbach unentschieden spielte. Am Tabellenplatz änderte sich nach dem 0:1 in Dudenhofen aber nichts für die TSG – sie steht weiterhin auf Rang zwei. Der Vorsprung auf den SV Morlautern ist aber auf einen Punkt zusammengeschmolzen.

Für den Morlauterer Keeper Bakary Sanyang ist es am Samstag eine besondere Partie, hütete er doch vor seinem Wechsel zum SVM das Tor der TSG. Nicht mit von der Partie wird Felix Bürger sein. Der oberligaerfahrene Stürmer ist erkrankt und wird wohl einige Zeit pausieren müssen. Wieder dabei ist aber nach seiner Rotsperre Außenstürmer Florian Bicking. Er und Mario Forster sollen im Sturm dafür sorgen, dass auch der letzte Vorrundenauftritt des SVM erfolgreich über die Bühne geht.