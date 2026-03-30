Zum ersten Mal in dieser Verbandsligasaison sind Morlautern zwei Siege in Folge gelungen. Gegen Steinwenden spielen Effektivität und Defensivarbeit wichtige Rollen.

Wie von Trainer Daniel Graf erhofft konnte der SV Morlautern tatsächlich nach dem Auswärtssieg in Bretzenheim im Derby gegen den SV Steinwenden nachlegen. Mit 2:0 (1:0) behielten die klasse verteidigenden und bei den Umschaltmomenten sehr effektiven Morlauterer gegen offensiv zu harmlose Steinwendener am Sonntag die Oberhand. „Wir konnten heute endlich mal nachlegen und wollen jetzt im Kampf um den Klassenerhalt noch ein Wörtchen mitreden“, kommentierte der spielende Morlauterer Co-Trainer Felix Bürger, der mit einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner avancierte.

Im Derby hatten zunächst die Gäste aus Steinwenden mehr Ballbesitz und die größeren Spielanteile. Nach einem langen Ball hätte David Höft gegen den im Herauslaufen etwas zögerlichen Morlauterer Torwart Desmond Young die Führung erzielen können. Young parierte aber im Rückwärtslaufen, wobei Höfts Abschluss sowieso knapp am Tor vorbeigegangen wäre (9.). Morlautern, das tief stand und auf Konter setzte, verzeichnete in der 19. Minute durch Justin Smith seinen ersten Torschuss. Die Gäste schienen alles im Griff zu haben und lagen doch plötzlich hinten. Ein Angriff über Wilson Rodolfo und Philipp Koch brachte Felix Bürger in Position. Der scheiterte zunächst an Torwart Luca Layes, behielt aber im zweiten Versuch die Übersicht, täuschte mit links an und vollstreckte mit rechts zur 1:0-Führung (20.).

Zu unpräzise

„Morlautern hat nach dem 1:0 tief auf einer Linie mit sechs oder sieben Mann verteidigt. Das Spiel wurde für uns jetzt noch ekliger. Es war noch schwerer auf dem kleinen Platz Räume zu finden“, sagte Steinwendens Spielertrainer Sascha Hammann. Dazu kam, dass seine Mannschaft im Abschluss zu unpräzise agierte. Nach einer Ecke von Daniel Bender konnte Rechtsverteidiger Jonas Heinz aus aussichtsreicher Position seinen Kopfball nicht auf das Tor platzieren (25.). Und nach einem abgeblockten Schussversuch von Frederik Christmann verzog Daniel Bender etwa vom Elfmeterpunkt freistehend (34.). Morlautern machte es bis zur Pause bei seinen wenigen Umschaltmomenten, meist über Burhan Öztürk, Philipp Koch, Justin Smith und in letzter Instanz Felix Bürger nicht schlecht, kam aber nicht mehr zu einem Abschluss. Steinwenden hatte im ersten Abschnitt zwar viel Ballbesitz, aber wenig Ertrag.

Unmittelbar nach dem Wechsel hatten die Gäste ihre stärkste Phase. Der eingewechselte Anton Artemov brachte frischen Wind in die Angriffsaktionen. Plötzlich brannte es lichterloh, Artemov war frei durch, scheiterte aber an Desmond Young (50). Nur eine Minute später war der Morlauterer Torwart außerhalb des Strafraums erneut gefordert. Er konnte gegen Artemov per Kopf klären. Erneut Artemov (53.) per Weitschuss und zweimal Spielertrainer Hammann (54./56.) hatten Chancen für den Ausgleichstreffer. „Da müssen sie wahrscheinlich das 1:1 machen. Wir haben dann umgestellt. Ich habe den laufstarken Waled Al-Alem gebracht. Er hat dann vorne wieder besser angelaufen, die Räume waren wieder zu“, analysierte Felix Bürger die kurze aber heftige Steinwendener Druckphase nach der Pause.

Öztürk macht den Deckel drauf

Morlautern konnte sich wieder befreien und hatte durch Justin Smith (60.) und vor allem Maximilian Riehmers Flachschuss (65.) nach Rückpass von Kai Paller Möglichkeiten. Ein Top-Angriff über den nach der Pause bärenstarken Justin Smith und Felix Bürger brachte dann die Entscheidung in der Partie. Burhan Öztürk vollendete per unhaltbarem Flachschuss zum 2:0 in die lange Ecke (71.). Dem SV Steinwenden fiel in der Schlussviertelstunde nicht mehr viel ein. Die Gäste kombinierten meist in ungefährlichen Räumen. Ausnahme war die 89. Minute. Da hätte erneut Artemov die Partie noch einmal spannend machen können. Aber bezeichnend für Steinwendens gebrauchten Tag: Auch dieser Abschluss ging Zentimeter am langen Eck des Morlauterer Tors vorbei (89.).

„Wir haben Burhan Öztürk vor dem Spiel gefragt, ob er schon ein Tor gemacht hat. Er war sich nicht sicher. Den zum 2:0 hat er super versenkt. Er trainiert auch seit ein paar Wochen gut. Der Junge hat absolut Talent“, freute sich der erfahrene Felix Bürger über Öztürks Treffer zum entscheidenden 2:0. Steinwendens Spielertrainer Sascha Hammann war verständlicherweise enttäuscht „Wir hatten uns vorgenommen, geduldig zu bleiben. Nach den Gegentoren aus den Umschaltmomenten wurde es für uns immer schwerer. Morlautern hat heute Charakter gezeigt. Sie haben mit Mann und Maus verteidigt. Wir waren heute mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft. Aber im Fußball zählen Tore und Punkte. Morlautern war heute die effektivere Mannschaft“, fasste Spielertrainer Hammann Steinwendens gebrauchten Tag in Worte.