Auf dem Areal einer ehemaligen Gärtnerei in der Turmstraße im Westen von Morlautern kann Wohnbebauung entstehen. Der Stadtrat hat dem Bebauungsplan in seiner jüngsten Sitzung einhellig zugestimmt.

Mit dem Bebauungsplan „Turmstraße (ehemalige Gärtnerei)“ wurden die planungsrechtlichen Grundlagen für die Erschließung und die Bebauung der brachgefallenen Gärtnereifläche geschaffen, die sich in privatem Eigentum befindet. Dort kann laut Stadtverwaltung jungen Familien und sonstigen Bauinteressenten Bauland zur Verfügung gestellt und so der Bedarf und die Nachfrage nach Bauplätzen in Morlautern gedeckt werden.

Wie die Stadt mitteilt, wird die Entwicklung des Gebietes, das als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen wird, durch einen Investor realisiert. Geplant sind unter anderem elf Einfamilienhäuser als Einzelhäuser sowie Doppelhaushälften. Darüber hinaus wurde die Möglichkeit zur Erweiterung mit Reihenhäusern zugelassen. Die Gebäudehöhe – zwei Geschosse mit zusätzlichem Staffelgeschoss sind möglich – ist auf maximal elf Meter begrenzt.

Laut Stadtverwaltung sind wie in vielen Neubaugebieten der Stadt aufgrund der begrenzten Kanalkapazitäten und der Probleme bei Starkniederschlägen Flachdächer beziehungsweise Pultdächer notwendig, um zusätzliches Einstauvolumen für Regenwasser zu schaffen. Mit dem Investor sei zudem eine verbindliche Nutzung von Solarenergie vereinbart worden. Die Erschließung wird über eine Ringstraße erfolgen. Zudem wird die Breite der Zugangsstraße von der Turmstraße zum Baugebiet, dort wo es möglich ist, erweitert, so die Stadt.