Elf Einfamilienhäuser und fünf Doppelhaushälften sollen auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei am Ortsrand von Morlautern entstehen. Gegen das Vorhaben, so war im Bauausschuss zu hören, wurden aber Bedenken von Bürgern vorgetragen.

Die Entwässerung oder auch die Tatsache, dass zur Verbreiterung der Zufahrtsstraße Bäume gefällt werden sollten, bereitete Bürgern Sorge, schilderte Grünen-Fraktionssprecher Tobias Wiesemann, was an ihn herangetragen wurde. Weil Regen- und Schmutzwasser aber getrennt werden, dürfte der Kanal nicht überlastet werden, so Wiesemann. Um Starkregenereignissen zu begegnen, sind im Baugebiet zudem Flach- und Pultdächer vorgesehen. Mit dem Investor wurde mit Blick auf den Klimaschutz eine verbindliche Nutzung von Solarenergie vereinbart. Außerdem sei vorgesehen, die Turmstraße als Zufahrt nicht auf der kompletten Länge zu verbreitern, um den Baumbestand am Spielplatz zu schützen. Einige Bedenken sieht Wiesemann so bereits ausgeräumt.

Da die Gärtnerei aufgegeben wurde und keine Wiederinbetriebnahme zu erwarten ist, soll das Gelände nun als Wohngebiet ausgewiesen werden, um den Bedarf an Bauplätzen zu decken, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Mit Blick auf den Druck auf dem Wohnungsmarkt, sagte Wiesemann, sollte man überlegen, ob man nicht in einem Bereich einen Reihenhausriegel vorsieht. Elke Franzreb, Referatsleiterin Stadtentwicklung, erwiderte, dass es in Morlautern ein Plädoyer gegen Reihenhäuser gegeben habe. Teils sei jedoch eine offene Bauweise vorgesehen. Dort könnten mehrere Hauseinheiten nebeneinander geplant werden. Bis zu 50 Meter lange Reihen seien so möglich.

Einstimmig beschloss der Ausschuss am Montag für den Bebauungsplanentwurf Turmstraße die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, bei der auch die Bürger mögliche Bedenken vorbringen können.