Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit seiner eindrucksvollen Siegesserie stellt der SV Morlautern seine Konkurrenten in der Gruppe I der Fußball-Verbandsliga in den Schatten. Nach neun gewonnenen Spielen in Folge will das Team von Trainer Daniel Graf am Freitag (19.30 Uhr) zu Hause gegen die SG Rieschweiler auf zehn erhöhen.

Dieser Gegner sollte die sieggewohnten Morlauterer eigentlich vor keine allzu großen Probleme stellen. Bekommen sie es als Tabellenführer doch mit einer Mannschaft zu tun, der in dieser Runde