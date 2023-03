Fussball: In der entscheidenden Phase der Fußball-Oberligasaison präsentiert sich der SV Morlautern in bestechender Form. So hat das Team von Trainer Daniel Graf aus den ersten drei Spielen der Abstiegsrunde sieben Punkte geholt. An diese starken Auftritte will die Mannschaft am Samstag (18 Uhr) beim Ahrweiler BC (ABC) anknüpfen.

Nach dem eindrucksvollen 5:0-Sieg über die SG Mülheim-Kärlich dürfte es den Morlauterern an Selbstvertrauen in der vierten Abstiegsrundenpartie sicherlich nicht fehlen. Doch Auftrumpfen ist nicht die Sache von Coach Graf. Natürlich weiß er um die Stärke seiner Mannschaft, doch er fordert von den Seinen, dass sie „demütig“ bleiben und sich auf keinen Fall schon in Sicherheit wiegen. „Wir dürfen nicht meinen, dass wir schon was erreicht haben“, warnt Graf. Zu Recht. Denn aufgrund der großen Absteigerzahl – tritt der schlechteste Fall ein, sind es am Ende acht Teams, die sich aus der Oberliga verabschieden müssen – ist die Abstiegsgefahr doch noch sehr konkret.

Letzteres gilt in noch größerem Maße für den Gegner des SVM. Das ABC-Team nimmt zurzeit in der Hackordnung der zwölf gegen den Abstieg kämpfenden Oberligisten den siebten und damit einen Abstiegsplatz ein. Die Graf-Truppe steht dagegen auf Rang drei und über dem Strich. Im Auftaktspiel schlug der ABC auswärts den Tabellenführer Arminia Ludwigshafen mit 3:0. Danach folgte zu Hause eine 0:2-Niederlage gegen Hertha Wiesbach, und zuletzt spielte man remis beim FV Dudenhofen (0:0).

Bastelarbeit in der Abwehrreihe

Wie schon so oft in dieser Saison muss Daniel Graf auch diesmal die Abwehr wohl oder übel umstellen. Ihm steht Innenverteidiger Joshua Smith nicht zur Verfügung. Für den Urlauber rückt der zuletzt noch Rot-gesperrte Philipp Schwarz in die Abwehrkette. „Unser Kader ist dünn“, sagt Graf, der auch ohne den Verteidiger Tyreece Herzhauser auskommen muss. Letzterer hat sich eine Bänderverletzung zugezogen und fällt voraussichtlich zwei Wochen aus. Dagegen kann der Coach in der Offensive auf seine Asse zählen. Auf den Außenstürmer Florian Bicking, auf Felix Bürger, der sich mit seinen beiden Treffern gegen Mülheim-Kärlich eindrucksvoll als Torschütze zurückmeldete, und auf den quirligen David Schehl. Mit von der Partie ist auch Mario Forster, der gegen Mülheim-Kärlich in der Anfangsformation stand. „Er ist ein Teamspieler“, lobt Daniel Graf den Stürmer, fügt aber auch hinzu, dass Forster „das persönliche Erfolgserlebnis“ fehle. Vielleicht klappt es ja diesmal bei ihm mit dem Toreschießen.