Bitte einen Sieg! Das wünscht sich der SV Morlautern am Samstag (18 Uhr) in der Oberligapartie beim FC Bitburg. Diesen Wunsch sollte sich das Team von Trainer Daniel Graf eigentlich erfüllen können. Tritt es doch beim abgeschlagenen Tabellenletzten an.

In der Tat spricht eine Menge für einen Erfolg des SVM in diesem Duell mit dem Aufsteiger. Aber gerade das ist es, was Graf Kopfschmerzen bereitet. Der ehemalige Fußballprofi und erfahrene Coach befürchtet, dass die Seinen nach ihrer eindrucksvollen Siegesserie und ihrem Sprung auf den neunten Platz den Abstiegskandidaten Nummer eins zu leicht nehmen könnten. Der vierte Sieg in Folge werde nicht gelingen, so Graf, wenn seine Mannschaft mit der laxen Einstellung: „Bitburg werden wir schon irgendwie schaffen“, in dieses Spiel gehe. „Der FC Bitburg hat Qualität“, betont er und verweist auf dessen 3:0-Sieg zuhause gegen die abstiegsbedrohte TSG Pfeddersheim. Diesem Sieg folgte aber am vergangenen Wochenende im Aufsteigerduell beim VfR Baumholder eine 1:3-Niederlage.

Keine schlechte Figur machten die Bitburger im Hinspiel, das der SV Morlautern aufgrund seiner damaligen Platzprobleme in Sippersfeld bestritt. In der ersten Halbzeit der Flutlichtpartie hätten die Gäste „einen guten Offensivfußball“ gezeigt, sagt Daniel Graf. Aber es seien ihnen auch einige Fehler in der Abwehr unterlaufen. Der SVM gingen mit 3:0 in Führung und gewann mit 3:1. An Torchancen mangelte es nicht. Marc Knapp und Bobby Edet waren damals mit je einem Treffer für den SVM erfolgreich. Auch zuletzt gegen Arminia Ludwigshafen schlug das Morlauterer Stürmerduo wieder zu. Mit jeweils elf Treffern sind die beiden die erfolgreichsten Schützen ihres Teams.

Zeigt sich die Graf-Elf am Samstag so entschlossen und kämpferisch wie in den vergangenen drei Spielen, sollte es mit dem 13. Saisonsieg klappen. Damit hätten die Morlauterer einen Riesenschritt in Sachen Ligaverbleib gemacht und könnten sich ein Bier „Bitte ein Bit!“ gönnen.