Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Rückrunde soll es besser laufen als in der ersten Saisonhälfte. Das hat sich der Oberligist SV Morlautern fest vorgenommen. Vielversprechend war in dieser Hinsicht zuletzt der Sieg über Diefflen, dem jetzt am Samstag (15.30 Uhr) zu Hause gegen den SV Auersmacher der nächste Streich folgen soll. Mittlerweile steht der nächste Pokalgegner des SVM fest.

Für Daniel Graf kam es „nicht wirklich überraschend“, dass sein Team im Viertelfinale des Verbandspokals auf Arminia Ludwigshafen treffen wird. Der Trainer des SV Morlautern