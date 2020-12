Diebe haben sich in der Nacht zum Dienstag in der Kohlgartenstraße an mindestens vier Autos zu schaffen gemacht. Die Täter knackten die Fahrzeuge und stahlen Bargeld und in einem Fall eine Halskette. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen der Aufbrüche und bittet um Hinweise. Wem ist in der Nacht zum Dienstag in Morlautern Verdächtiges aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.