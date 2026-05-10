Der SV Morlautern hat im Abstiegskampf wieder einen Dämpfer kassiert. Beim SV Alemannia Waldalgesheim unterlag er nach einem folgenschweren Patzer mit 0:4 (0:1).

Für den SV Morlautern sind die Tage in der Verbandsliga gezählt. Ein Sieg gegen Waldalgesheim hätte daran wohl auch nichts geändert. Trotz der ziemlich hoffnungslosen Lage gingen die Morlauterer die schwere Aufgabe bei der Alemannia kämpferisch an. „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen“, lobte Felix Bürger, der Co-Trainer und Stürmer des SVM, seine Mannschaft. Sie machte es dem Favoriten schwer und hielt gut mit. Doch nach knapp einer halben Stunde änderte sich das. Durch einen individuellen Fehler des Morlauterer Schlussmanns Joel Young kam das Heimteam zum Führungstreffer (29. Minute). Der Keeper spielte dem Torschützen Joshua Iten den Ball direkt in den Fuß. „Ein geschenktes Tor“, so Bürger. Kurz davor hatte sich den Morlauterern die Chance geboten, durch einen Konterangriff in Führung zu gehen.

In der zweiten Halbzeit kassierten die Gäste durch einen von Mahdi Mehnatgir verwandelten Strafstoß das 0:2 (51.). Dem Foulspiel im Sechzehner ging ein Stellungsfehler voraus. Für die Vorentscheidung sorgte dann David Shamshon, der aus 30 Metern abzog und in den Winkel traf (74). „Ein Sonntagsschuss“, fand Bürger, der dann mit ansehen musste, wie ein Ballverlust zum 0:4 führte (81). Von diesem Fehler profitierte Mehnatgir, der so zu seinem zweiten Tor kam und nun mit 20 Treffern auf Platz vier der Torschützenliste steht.

Spielbeginn verzögert sich

„Waldalgesheim hat verdient gewonnen, doch der Sieg fiel um drei Tore zu hoch auch“, erklärte ein enttäuschter Felix Bürger nach der Partie. Verärgert zeigte sich der Morlauterer Co-Trainer darüber, dass vonseiten seines Klubs „der Spielberichtsbogen nicht freigegeben wurde“. Da dieser nicht online erschien, musste er per Hand ausgefüllt werden. Deshalb verzögerte sich der Spielbeginn. Fehler gab es also nicht nur im Spiel, sondern auch schon davor beim SVM.

Nach der Niederlage in Waldalgesheim steht fest, dass sich der SV Morlautern in der Tabelle nicht mehr verbessern kann. Mit 21 Punkten bleibt er auf dem drittletzten Platz. In den restlichen beiden Spielen geht es für die Morlauterer nur noch darum, diese Position zu behaupten und zu hoffen, dass am Ende nur zwei Mannschaften absteigen.