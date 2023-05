Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der zuletzt so fleißig punktende SV Morlautern hat in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim 1:4 (1:2) gegen den SV Auersmacher einen Rückschlag hinnehmen müssen. Dabei legte der SVM einen Traumstart hin. Am Ende haderte Trainer Daniel Graf mit einer spielentscheidenden Szene.

Schlüsselszenen gibt es in fast jedem Fußballspiel, am Samstag bei der Oberligapartie des SV Morlautern gegen den Tabellenfünften aus Auersmacher die erste nach 14. Spielminuten.