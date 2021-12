Eine frohe Botschaft konnte Reiner Engbarth so kurz vor Weihnachten nicht verkünden. Dafür ist die Lage beim Fußballverbandsligisten SV Morlautern nach wie vor zu kritisch.

Der Vorsitzende des SVM und die anderen Vereinsverantwortlichen sind nach dem Tode des Hauptsponsors Marc Lanzenstiel gefordert. Sie müssen Wege finden, wie es für den Verein ohne die großzügigen Zuwendungen des Mäzens weitergeht. Daran arbeiten sie und setzen alles daran, um diese Krise zu meistern. Aber gerade in dieser durch das Coronavirus noch verschärften Situation dürfte es schwierig werden, neue Geldgeber zu finden.

Das trifft vor allem die in der Fußball-Verbandsliga spielende erste Mannschaft mit ihrem Trainer Daniel Graf. Dass die von anderen Klubs begehrten Spieler bereit sein werden, in Zukunft für eine warme Mahlzeit für den SVM am Ball zu sein, ist nicht zu erwarten. Aber Weihnachten ist ja die Zeit der Wunder. Möglicherweise gelingt es Engbarth und seinem Team, eine Lösung zu finden. Viele Lauterer Fußballfreunde wünschen es ihnen.