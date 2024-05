Alle theoretischen Restzweifel beseitigt. Der SV Morlautern hat am drittletzten Spieltag der Oberliga den Klassenverbleib klargemacht. Mit einem couragierten Auftritt und einem 3:1 (1:1)-Sieg beim FV Engers. Ein Knipsertor gehörte auch dazu.

Die Saison ist zwar noch nicht zu Ende. Aber Morlauterns Trainer Daniel Graf bescheinigte seiner Mannschaft nach dem 15. Sieg, „eine sensationelle Runde“ gespielt zu haben. Zu Recht. Denn die Seinen haben nach dem Erfolg gegen Engers satte 54 Punkte auf dem Konto und brauchen nun als Tabellenachte nicht mehr besorgt auf die Verfolger zu blicken. Auch wenn sie die letzten beiden Ligaspiele verlieren sollten, was sie natürlich nicht vorhaben, könnten sie nicht mehr in die Abstiegszone abrutschen.

Was den Erfolg am Samstag so besonders machte, war die Tatsache, dass die Graf-Schützlinge in diesem Duell auf einen Gegner trafen, der auch mit einem Sieg die letzten rechnerischen Zweifel in Sachen Ligaverbleib beseitigen wollte. Für Brisanz war damit gesorgt. Wie schon eine Woche zuvor im Spiel gegen den TuS Mechtersheim geriet der SVM in Rückstand. Nach einem Fernschuss brachte Jonathan Kap den Fuß an den Ball und fälschte ihn unhaltbar ins lange Eck ab. Das Heimteam führte mit 1:0. Und das in der 42. Minute. Doch der SVM hat ja einen Knipser in seinen Reihen: Marc Knapp. Hatte der Sturmerhüne nach gut einer Viertelstunde eine 100-prozentige Torchance - allein stürmte er da auf den gegnerischen Keeper zu, schoss dann aber knapp am Tor vorbei - ausgelassen, so kam er vor der Pause doch noch auf eine für ihn typische Weise zur Sache. Im Strafraum. Dort verwertete er Florian Bickings Präzionsflanke mit dem Kopf zum 1:1 (44.). Sein 15. Treffer. Ein Zweierpack blieb ihm diesmal aber verwehrt. Zwar blieb er auch in der zweiten Halbzeit torgefährlich. Mehr als ein Pfostenschuss sprang aber nicht heraus.

Moral gezeigt

Dass nicht nur Marc Knapp sich auf Kopfballtreffer versteht, zeigte Joshua Smith. Nach einer von Felix Bürger getretenen Ecke war der Innenverteidiger zur Stelle und köpfte Morlautern mit 2:1 in Führung (66.). Damit war die Wende geschafft, die Daniel Graf später so kommentierte: „Meine Mannschaft hat wieder Moral gezeigt.“ Dass sein Team noch einen draufsetzte, hatte viel mit dem Coach zu tun. Hatte er doch in der 87. Minute Sascha Theis und Tyreece Herzhauser eingewechselt. Die beiden Hauptakteure beim dritten SVM-Tor. Zuerst trat Theis in Aktion. Nach einem Foul an ihm im gegnerischen Sechzehner entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Herzhauser schritt zur Ausführung, traf sicher zum 3:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Partie war entschieden, das Saisonziel erreicht, und Daniel Graf war einfach nur „stolz auf die Jungs“. Die feierten noch lange nach dem Schlusspfiff den Sieg, der dem SVM ein weiteres Jahr in der Oberliga garantiert.