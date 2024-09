Am Donnerstag wurde der wiedergewählte Alexander Lenz (SPD) erneut zum Ortsvorsteher von Morlautern ernannt. Ihm stehen zwei Stellvertreter zur Seite: Jochen Müller (SPD) und Michaela Frisch (Grüne). Für deren Wahl mussten die Beiratsmitglieder am Donnerstag gleich dreimal zur Urne schreiten.

Amtsinhaber Alexander Lenz war bei der Kommunalwahl am 9. Juni der einzige Bewerber um das Amt des Ortsvorstehers und wurde mit über 78 Prozent Ja-Stimmen wiedergewählt. Dass es bei seinen Stellvertretern zu Änderungen kommen wird, war klar, da sein bisheriger erster Stellvertreter Robin Brandstädter nicht mehr im Beirat vertreten ist. Für seine Nachfolge schlug die CDU (fünf Sitze im Beirat) am Donnerstag Martin Kühnel vor, der bislang zweiter Stellvertreter des Ortsvorstehers war. Die SPD (sechs Sitze) nominierte Jochen Müller, die Grünen (drei Sitze) votierten für Michaela Frisch. Andrea Eichner, die einzige FDP-Vertreterin im Beirat, warf ihren Hut nicht in den Ring. Weil keiner der drei Vorgeschlagenen, im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen konnte, kam es zur Stichwahl zwischen Müller und Kühnel, die die meisten Stimmen auf sich vereinen konnten. Bei der Stichwahl setzte sich Müller mit zehn zu fünf Stimmen durch. Bei der Abstimmung um den zweiten Stellvertreterposten traten dann Kühnel und Frisch gegeneinander an. Mit dem besseren Ausgang für die Grünen-Kandidatin, die sich mit neun zu sechs Stimmen gegen den Christdemokraten durchsetzte.

Oberbürgermeisterin Beate Kimmel, die zu Beginn der Sitzung die Beiratsmitglieder verpflichtet und Lenz ernannt hatte, sagte: „Ich bin mir sicher, dass im Ortsbeirat auch weiterhin eine gute Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg möglich ist.“