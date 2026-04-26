Für den SV Morlautern, der gegen den Abstieg aus der Verbandsliga kämpft, wird die Lage immer prekärer. Er unterlag bei der SG Hüffelsheim mit 2:3 (1:1).

Sein Team habe „eine gute Auswärtspartie“ gespielt, fasste Daniel Graf seine Eindrücke zusammen. Umso enttäuschter zeigte sich der Trainer des SV Morlautern darüber, dass seine Mannschaft nicht gepunktet hatte. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, erklärte Graf nach dem Spiel und machte seinem Ärger über den Unparteiischen Luft. Dieser hatte nach einem Foul an Max Riehmer im gegnerischen Strafraum keinen Elfmeter gepfiffen. Für Graf war das eine „glatte Fehlentscheidung“.

Durch den verweigerten Pfiff wurde der SV Morlautern in der zweiten Halbzeit um die Chance gebracht, per Strafstoß auf 2:2 auszugleichen. Auch im vorherigen Spiel gegen Eintracht Bad Kreuznach hatte der Schiedsrichter aus Sicht von Graf eine unglückliche Rolle gespielt, als er zwei Morlauterer Treffern die Anerkennung verweigerte. Diese Schiedsrichterentscheidungen wirkten sich negativ auf die Moral seiner Spieler aus. „Das zieht die Jungs runter“, sagte Daniel Graf.

Knapp eine Woche zuvor hatte der TuS Hohenecken gezeigt, wie man in Hüffelsheim gewinnt. Der TuS ging früh in Führung, verunsicherte den Gegner, legte nach und siegte deutlich mit 6:2. Doch diesem erfolgreichen Drehbuch konnten die Morlauterer nicht folgen. Das Spiel hatte kaum begonnen, da lagen sie bereits mit 0:1 zurück. Tim Reidenbach erzielte das frühe Führungstor (2. Minute). Aus dieser bitteren Erfahrung hatten die Morlauterer offenbar nichts gelernt. Direkt nach dem Seitenwechsel traf Reidenbach erneut. „Da haben wir schlecht verteidigt“, kommentierte Graf diesen Gegentreffer zum 1:2 (47.).

Hoffnung keimt auf

In der ersten Hälfte hatte Kamron Vaughn das 1:1 erzielt (22.). Nach einen präzisen Zuspiel von Felix Bürger vollendete er den gelungenen Angriff und stellte den verdienten Ausgleich her. Max Riehmer erzielte den zweiten Treffer der Morlauterer in dieser umkämpften Partie, in der zuvor Simon Scherer die Führung des Heimteams auf 3:1 ausgebaut hatte (61.). Nach einer Ecke zeigte der Morlauterer Defensivspieler seine Kopfballstärke und erzielte den Anschlusstreffer zum 2:3 (72.), der seinem Team noch mal Hoffnung machte.

Fast wäre noch der Ausgleich gelungen. Kurz vor Schluss zog Waleed Talal Al-Alem ab, traf jedoch nur die Unterkante der Latte.

Am Ende stand eine unglückliche Niederlage des SV Morlautern. Nur noch vier Spiele bleiben dem Drittletzten der Tabelle, um im Abstiegskampf zu punkten.