Kurz vor Saisonende trumpft der SV Morlautern beim TuS Kirchberg auf und holt drei wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Oberliga. Mit 5:1 (4:0) setzt sich das Team von Coach Daniel Graf durch und will am letzten Spieltag gegen Pfeddersheim alles klarmachen.

„Das haben die Jungs überragend gemacht“, sparte Graf nicht mit Lob für seine Truppe. Es war schon eindrucksvoll, wie die Seinen mit der Drucksituation fertig wurden. Mussten sie doch bei dem bereits als Absteiger feststehenden TuS Kirchberg unbedingt voll punkten. Engagiert und mutig gingen sie von der ersten Minute an zu Werke und erspielten sich eine Reihe guter Chancen. In der 18. Minute war es dann so weit: Mario Forster, in Szene gesetzt von Bobby Edet, erzielte mit einem Schuss ins lange Eck die verdiente 1:0-Führung. „Damit war der Bann gebrochen“, kommentierte Graf diesen Treffer, der das Morlauterer Torfestival eröffnete.

Danach kam Florian Bicking zur Sache. Der turboschnelle Außenstürmer schloss einen tollen Angriff per Linksschuss zum 2:0 ab (21.). Das 3:0 war fast eine Doublette des ersten Tores. Diesmal kam aber das Zuspiel von Forster, und Edet erzielte den Treffer (31.). „Die beiden haben sich gut ergänzt“, bemerkte Graf zum Auftritt seines effektiven Stürmerduos. Aber nicht nur die Angreifer verstehen sich beim SVM auf das Toreschießen. Der auf der rechten Verteidigerposition spielende Leopold Mühlen demonstrierte seine Klasse bei ruhenden Bällen. So verwandelte er in der 39. Minute einen Freistoß zum 4:0. Es sollte nicht sein letzter Auftritt sein. So gelang ihm nach dem Seitenwechsel ein weiteres Tor. Diesmal traf Mühlen aus 18 Metern ins Eck (54.).

Sprung auf zweiten Platz in Tabelle

Die Partie war da schon längst entschieden. Kein Wunder, dass es die Morlauterer etwas ruhiger angehen ließen. „Wir haben die Partie ordentlich zu Ende gespielt“, sagte Graf, dessen Team sich in der 83. Minute noch einen Gegentreffer einfing. Die Freude über den Sieg wurde dadurch aber nicht getrübt. Der Blick auf die Tabelle dürfte den Morlauterern gutgetan haben. Gelang ihnen doch der Sprung auf den zweiten Platz. Doch in Sicherheit dürfen sie sich noch nicht wiegen. Beträgt doch ihr Vorsprung auf die Verfolger Wiesbach, Pfeddersheim und Dudenhofen nur einen beziehungsweise zwei Punkte.