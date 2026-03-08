Der Abstiegskampf in der Verbandsliga spitzt sich für den SV Morlautern immer mehr zu. Gegen den FC Basara Mainz kassierte er die sechste Niederlage in Folge.

Natürlich wäre es für den SV Morlautern eine große Erleichterung gewesen, wenn er die Negativserie beendet hätte. Aber ihm fehlt einfach zu viel, um ein Team von der Klasse der Mainzer auch nur in Verlegenheit zu bringen. Von einem Sieg ganz zu schweigen. Als „große Enttäuschung“ bezeichnete Daniel Graf den Auftritt seiner Mannschaft beim Tabellenvierten. Der Morlauterer Coach haderte mit den vielen Gegentoren. Gegen solch eine heimstarke Mannschaft wie Basara könne man verlieren, so Graf, „aber nicht 0:8“. Das Spiel seines Teams sei in der Anfangsphase ganz „in Ordnung“ gewesen. Doch das änderte sich, als der SVM in der 19. Minute mit 0:1 in Rückstand geriet. Taisei Okamoto traf für die Mainzer. Von da an lief das Spiel gegen die Morlauterer, die den Lauf der Dinge nicht mehr stoppen konnten. Nach Makoto Saekis Doppelpack und Niklas Dillitz' Treffer lagen sie zur Pause aussichtslos mit 0:4 zurück.

Nach den Gegentreffern seien die Köpfe seiner Spieler nach unten gegangen. So beschreibt Graf die Stimmung in seiner Truppe. An ein Aufbäumen gegen die Niederlage war nicht mehr zu denken. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Heimteam torhungrig. Noch viermal schlug es im Kasten des Morlauterer Torhüters Desmond Young ein. Zwei dieser Treffer erzielte der Goalgetter des Basara-Teams, Gianni Auletta. Mit seinen nun insgesamt 18 Treffern rangiert er zusammen mit Simon Scherer von der SG Hüffelsheim auf Platz eins der Torjägerliste. Nur elf Tore mehr als Auletta hat der SV Morlautern in der Saison insgesamt geschossen.

Graf: „Nicht verbandsligatauglich“

Wie schon so oft in dieser Runde fand Daniel Graf, dass die Seinen dem Gegner das Toreschießen „viel zu einfach machten“. In seinem Resümee sprach er die Dinge schonungslos an. Sein Team habe sich gegen Basara „nicht verbandsligatauglich“ präsentiert. Besonders kritisierte er die Einstellung. „Wir sind im Abstiegskampf zu passiv“, so Graf.

Mit nur 13 Punkten aus den bisherigen 20 Ligaspielen steckt der SVM tief im Kampf um den Klassenverbleib. Nur noch zehn Spiele bleiben Graf und seinem Team, um den zweiten Abstieg in Folge zu verhindern.